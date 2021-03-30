30.03.2021 (13:00)
Флагман Черноморского флота ГРКР «Москва» провёл тренировку по ПВО в пункте базирования
Экипаж гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Москва» провёл плановую тренировку по противовоздушной обороне. Проходила она в пункте базирования дивизии надводных кораблей Черноморского флота в Севастополе. Вводная была получена от территориального центра управления штаба флота.
Расчёты ПВО крейсера обнаружили группу малоразмерных целей, движущихся к пункту базирования кораблей. Была объявлена боевая готовность к применению противовоздушных средств. Неопознанные цели были идентифицированы как беспилотные летательные аппараты. Они были уничтожены условно, без фактического применения корабельного оружия.
Тренировка прошла успешно: личный состав показал высокий уровень слаженности при выполнении поставленной задачи.
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