Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.03.2021 (13:00)

Флагман Черноморского флота ГРКР «Москва» провёл тренировку по ПВО в пункте базирования

Экипаж гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Москва» провёл плановую тренировку по противовоздушной обороне. Проходила она в пункте базирования дивизии надводных кораблей Черноморского флота в Севастополе. Вводная была получена от территориального центра управления штаба флота.

Расчёты ПВО крейсера обнаружили группу малоразмерных целей, движущихся к пункту базирования кораблей. Была объявлена боевая готовность к применению противовоздушных средств. Неопознанные цели были идентифицированы как беспилотные летательные аппараты. Они были уничтожены условно, без фактического применения корабельного оружия.

Тренировка прошла успешно: личный состав показал высокий уровень слаженности при выполнении поставленной задачи.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В рамках сдачи контрольной проверки в войсках ЮВО будет задействовано свыше 150 вертолетов армейской авиации
На Черноморский флот поступила самая объёмная партия вакцины «Спутник-V» после начала вакцинации военнослужащих
Экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» КФл провёл тренировку на специальных тренажёрах УТК «Каспий»
Разведчики ЮВО в горах Карачаево-Черкесии провели тактико-специальное учение

Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false