30.03.2021 (11:23)
В рамках сдачи контрольной проверки в войсках ЮВО будет задействовано свыше 150 вертолетов армейской авиации
В рамках сдачи контрольной проверки в войсках Южного военного округа (ЮВО) с мотострелковыми подразделениями общевойсковых армий на общевойсковых полигонах в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму будут проведены десять двусторонних ротных тактических учений (РТУ), в обеспечении которых будут задействованы свыше 150 вертолетов армейской авиации.
В соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова на учениях будут отработаны действия войск с применением подразделений тактического воздушного десанта.
На общевойсковом полигоне Опук в Крыму в ходе учений будет одновременно задействовано более 40 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ для переброски тактического воздушного десанта мотострелковых подразделений 58-й общевойсковой армии ЮВО и морской пехоты Черноморского флота. Безопасность воздушных коридоров на учениях обеспечат четыре звена ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52, а также эскадрилья транспортно-боевых вертолетов Ми-35.
Ранее подразделения 58-й общевойсковой армии ЮВО совершили марши комбинированным способом на общевойсковой полигон Опук.
Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год.