30.03.2021 (10:39)

В Псковской области в рамках масштабных учений военнослужащие десантно-штурмового соединения ВДВ погрузили технику на аэродроме взлета

29 марта гвардейский Черноморский десантно-воздушный полк Псковского гвардейского соединения ВДВ приступил к первому этапу полковых тактический учений, которые продлятся до 2 апреля.

После получения сигнала личный состав совершил марш на штатной технике из базового района на аэродром взлета Кресты в городе Пскове. Там военнослужащие погрузили боевые машины десанта БМД-2К-АУ в самолеты военно-транспортной авиации.

После того, как техника будет десантирована на площадку приземления Кислово, усиленный парашютно-десантный батальон захватит аэродром условного противника. Его задача будет обеспечить прибытие на самолетах основных сил подразделения.

Всего в учении будет задействовано более 1500 военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники полка, 8 самолетов Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России, а также 2 транспортно-боевых вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор» и 2 ударных вертолета Ми-24.



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