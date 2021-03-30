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30.03.2021 (09:58)

В Центральном военном округе проводится масштабная командно-штабная тренировка

В соответствии с Планом подготовки органов военного управления и войск (сил) Центрального военного округа на 2021 учебный год в период с 30 марта по 1 апреля 2021 года с органами управления Центрального военного округа под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина проводится командно-штабная тренировка.

К участию в тренировке привлечены органы военного управления объединенного стратегического командования ЦВО, общевойсковых армий и ВВС и ПВО, штабы танковой дивизии и 201-й военной базы.

Целями тренировки являются проверка готовности органов управления и штабов к организации качественного взаимодействия и устойчивого управления подчиненными группировками войск при решении задач в соответствии с предназначением, внедрение в практику опыта выполнения боевых и специальных задач в современных вооруженных конфликтах.

Всего в тренировке задействовано до 1,5 тыс. военнослужащих, в том числе оперативные группы от вооруженных сил Казахстана и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что ЦВО в 2021 году проведет 23 совместных международных мероприятия, в том числе шесть международных учений.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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