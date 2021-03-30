30.03.2021 (11:01)
На Черноморский флот поступила самая объёмная партия вакцины «Спутник-V» после начала вакцинации военнослужащих
На Черноморский флот (ЧФ) поступила самая объёмная партия вакцины отечественного препарата ГАМ-Ковид-Вак («Спутник-V») со времени начала вакцинации военнослужащих на флоте.
Очередная партия вакцины составила 15000 доз препарата.
На данный момент на Черноморском флоте прошли добровольную вакцинацию более 14000 военнослужащих, включая личный состав воинских частей и подразделений Южного военного округа, дислоцируемый на территории Республики Крым.
В армейском корпусе Черноморского флота продолжается вакцинация личного состава парадных расчётов, участвующих в подготовке к Параду Победы 9 мая.
Для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией прививку проводят военнослужащим корабельных соединений перед выполнением задач в море.
Перед введением вакцины специалисты медицинской службы информируют о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека и проводят тщательный медицинский осмотр. Прививка производится добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих.
После вакцинации все военнослужащие находятся под медицинским наблюдением.