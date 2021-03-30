30.03.2021 (08:25)

Парадный расчет «горной кавалерии» примет участие в торжественном шествии в честь Дня Победы в Кызыле

Парадный расчет военнослужащих вьючно-транспортного подразделения мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) готовится принять участие в торжественном шествии в Кызыле в ознаменование 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На данный момент в горном соединении проходят подготовительные мероприятия. Управлять вьючными животными будут самые достойные военнослужащие. В программу тренировок включена ежедневная езда верхом, адаптационная подготовка лошадей к необычной обстановке – громкой музыке, скоплению техники и другим особенностям при проведении праздничных мероприятий.

На вооружении вьючно-транспортного подразделения мотострелкового соединения ЦВО стоит более 80 лошадей монгольской породы. Они предназначены для доставки материальных средств, вооружения и боеприпасов в труднодоступные горные районы. Животное способно поднимать груз на вьюках весом до 100 кг и совершать суточный переход 25-30 км.

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