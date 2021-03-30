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30.03.2021 (09:00)

Открытие конкурсов АРМИ-2021 состоится на полигоне под Челябинском

5 апреля 2021 года на полигоне под Челябинском состоится церемония открытия окружных этапов сразу трех конкурсов Армейских международных игр – 2021: «Танкового биатлона», «Суворовского натиска» и «Снайперского рубежа».

В состязаниях примут участие лучшие экипажи танков и боевых машин пехоты, снайперы из соединений и частей Центрального военного округа, дислоцированных в регионах Урала, Сибири и Поволжья. По итогам соревнований будут сформированы команды, которые представят военный округ на Всеармейском этапе АРМИ-2021.

Церемония открытия состоится в 9.00, 5 апреля 2021 года на 255-ом межвидовом полигоне в Челябинской области. После открытия журналистам будет продемонстрированы этапы с боевой стрельбой танковых и мотострелковых подразделений в составе взводов с преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями.

Для журналистов из Екатеринбурга будет организован трансфер до места проведения соревнований. Отъезд автобуса от штаба ЦВО (памятник Г.К.Жукову) в 4 ч. 30 мин. 5 апреля 2021 г. Заявки на аккредитацию присылать на почту ps-cvo@mil.ru, контактный телефон (343) 359-32-7

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , АрМИ , Снайперский рубеж , Танковый биатлон , Суворовский натиск
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