Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.03.2021 (08:45)

Разведчики ЮВО в горах Карачаево-Черкесии провели тактико-специальное учение

Разведгруппы горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника на территорию полевого горного лагеря.

В рамках учения с горными разведывательными подразделениями на горном полигоне Кобу-Баши личный состав отработал действия по блокированию, подавлению огневых точек и уничтожению ДРГ «противника» с применением современных бронетранспортеров БТР-82А, гранатометов РПГ-7, пулеметов и новейших автоматов Калашникова АК-12 со специальным навесным оборудованием.

Также был отработан порядок оказания первой медицинской помощи условно раненным военнослужащим. Саперы соединения провели инженерную разведку и обезвредили взрывные устройства и фугасы вдоль горных дорог, установленные условным противником.

Для обеспечения условий, приближенных к боевым, при отражении атак военнослужащими ЮВО было использовано более 50 имитационных зарядов ИМ-120, десятки сигнальных ракет и около 3 тыс. холостых патронов к стрелковому оружию.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Парадные расчёты морской пехоты КФл приступили к вакцинации вторым компонентом препарата «Спутник-V»
Расчеты «Борисоглебска» и «Жителя» ЮВО сорвали применение условным противником ударной беспилотной авиации в Ставропольском крае
Снайперы ВВО применили новые способы поражения цели в ходе учения в Республике Бурятия
Более 2 тысяч артиллеристов Амурского объединения ВВО уничтожили пре-восходящие силы условного противника на полигоне в Амурской области

Метки:
Южный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false