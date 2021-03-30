30.03.2021 (08:45)

Разведчики ЮВО в горах Карачаево-Черкесии провели тактико-специальное учение

Разведгруппы горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника на территорию полевого горного лагеря.

В рамках учения с горными разведывательными подразделениями на горном полигоне Кобу-Баши личный состав отработал действия по блокированию, подавлению огневых точек и уничтожению ДРГ «противника» с применением современных бронетранспортеров БТР-82А, гранатометов РПГ-7, пулеметов и новейших автоматов Калашникова АК-12 со специальным навесным оборудованием.

Также был отработан порядок оказания первой медицинской помощи условно раненным военнослужащим. Саперы соединения провели инженерную разведку и обезвредили взрывные устройства и фугасы вдоль горных дорог, установленные условным противником.

Для обеспечения условий, приближенных к боевым, при отражении атак военнослужащими ЮВО было использовано более 50 имитационных зарядов ИМ-120, десятки сигнальных ракет и около 3 тыс. холостых патронов к стрелковому оружию.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице