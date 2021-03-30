30.03.2021 (08:30)
Парадные расчёты морской пехоты КФл приступили к вакцинации вторым компонентом препарата «Спутник-V»
В Дагестане медицинские специалисты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) проводят вакцинацию военнослужащих подразделений морской пехоты от новой коронавирусной инфекции вторым компонентом препарата «Спутник-V».
На данный момент военные медики и специалисты поликлиники ФГКУ «412 ВГ МО РФ» приступили к вакцинации вторым компонентом «Гам-КОВИД-Вак» личного состава пеших парадных расчётов морской пехоты, которые примут участие в параде, посвященному 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Прививка производится добровольно на основании письменного согласия военнослужащих. Перед проведением вакцинации проводится углубленный медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител.
На сегодняшний день оба компонента вакцины «Спутник-V» получили более 1,5 тыс. военнослужащих КФл, а также члены их семей, медицинский и гражданский персонал.