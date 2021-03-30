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30.03.2021 (08:15)

Расчеты «Борисоглебска» и «Жителя» ЮВО сорвали применение условным противником ударной беспилотной авиации в Ставропольском крае

Подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Ставропольском крае, сорвали навигацию и управление ударной беспилотной авиации условного противника во время учений.

При выполнении учебно-боевых задач специалистами РЭБ в радиусе 40 км были вскрыты сигналы управления ударной беспилотной авиацией условного противника. Командование решило применить современные станции помех комплексов «Борисоглебск-2» и «Житель», которые блокировали навигацию и вывели из строя беспилотные летательные аппараты. Кроме этого, специалисты РЭБ осуществили радиоэлектронное подавление пунктов управления и узлов связи условного врага.

Учение подразделений РЭБ прошло на полигоне Николо-Александровский, в нем приняли участие свыше 500 военнослужащих ЮВО, задействовали более 30 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Войска РЭБ
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