30.03.2021 (07:05)

Десантники гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ приступили к планированию боевых действий в рамках масштабных учений в Псковской области

В рамках первого этапа полкового тактического учения с гвардейским Черноморским десантно-штурмовым полком Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск, которое проходит в период с 29 марта по 2 апреля текущего года, подразделения и органы управления приступили к планированию боевых действий.

После приведения в высшие степени готовности, личный состав на штатной технике, в сопровождении машин военной автоинспекции, совершили многокилометровой марш в указанный район. Пункты управления подразделений приступили к работе в полевых условиях. Управление штатными подразделениями и подразделениями усиления осуществлялось в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

При сборе информации, оценке обстановки для принятия решения командиром обучаемого подразделения и постановке боевых задач, была использована автоматизированная система управления войсками «Андромеда-Д», позволяющая охватить все звенья управления Воздушно-десантных войск от Командования Воздушно-десантных войск до боевой машины десанта и отдельного военнослужащего.

В ходе отработки учебных вопросов для обучаемых подразделений ВДВ была создана сложная, быстро меняющаяся обстановка, характерная для боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

Всего в тактическом учении, проводимом под руководством командира Псковского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Сергея Чубарыкина, задействовано более 1500 военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники, самолеты Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России, а также 2 транспортно-боевых вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор» и 2 ударных вертолета Ми-24.

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