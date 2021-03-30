Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.03.2021 (08:00)

Снайперы ВВО применили новые способы поражения цели в ходе учения в Республике Бурятия

Снайперы танкового соединения Восточного военного округа (ВВО) применили новые способы поражения цели на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия в рамках двухстороннего тактического учения.

В учении, для эффективного поражения групповых целей, с военнослужащими до совершенства отработаны навыки применения залпового огня.

Главным критерием выполнения данного упражнения является достижение максимальной синхронности выстрела всеми снайперами в целях дезориентации противника, при этом стрельба ведется по нескольким целям.

Также, снайперами были отработаны вопросы корректировки огня, совершенствования навыков при использовании приборов наблюдения, методики прицеливания, определения расстояния до цели и ее поражения с первого выстрела на дистанциях от ста до полутора тысяч метров.

В ходе боевой учебы особое внимание уделяется подготовке снайперских групп, предназначенных для уничтожения легкобронированной техники, вывода из строя средств связи и командного звена условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Тактическое учение горных российских мотострелков стартовало в Таджикистане
Экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота провел учение по ПВО в Средиземном море
Более 1,5 тыс. военнослужащих Псковского десантно-штурмового соединения принимают участие в крупномасштабном учении ВДВ
Военнослужащие ЮВО провели учение в горах Абхазии в рамках контрольной проверки

Метки:
Учения , Восточный военный округ , Снайперы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false