30.03.2021 (08:00)

Снайперы ВВО применили новые способы поражения цели в ходе учения в Республике Бурятия

Снайперы танкового соединения Восточного военного округа (ВВО) применили новые способы поражения цели на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия в рамках двухстороннего тактического учения.

В учении, для эффективного поражения групповых целей, с военнослужащими до совершенства отработаны навыки применения залпового огня.

Главным критерием выполнения данного упражнения является достижение максимальной синхронности выстрела всеми снайперами в целях дезориентации противника, при этом стрельба ведется по нескольким целям.

Также, снайперами были отработаны вопросы корректировки огня, совершенствования навыков при использовании приборов наблюдения, методики прицеливания, определения расстояния до цели и ее поражения с первого выстрела на дистанциях от ста до полутора тысяч метров.

В ходе боевой учебы особое внимание уделяется подготовке снайперских групп, предназначенных для уничтожения легкобронированной техники, вывода из строя средств связи и командного звена условного противника.

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