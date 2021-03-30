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30.03.2021 (07:45)

Более 2 тысяч артиллеристов Амурского объединения ВВО уничтожили пре-восходящие силы условного противника на полигоне в Амурской области

Расчеты артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО) уничтожили превосходящие силы условного противника в ходе учения на полигоне в Амурской области. Для этого были использованы тактика подвижного огневого вала.

В ходе мероприятия превосходящие силы условного противника перешли в наступление. Для отражения атаки, артиллерийские подразделения оперативно выдвинулись на огневые рубежи и несколькими  залпами  из 152 мм самоходных орудий «Гиацинт» нарушили систему управления и координацию действий войск условного противника. Далее, корректируя огонь по указаниям с командного пункта, выполнили откат заградительного огня по мере продвижения «вражеских» сил. Завершили разгром условного противника массированным огнем из всех орудий. Огонь велся из закрытых позиций по целям, имитирующим живую силу, командные пункты и бронетехнику условного противника, расположенным на расстоянии  в несколько десятков километров.

Корректировка огня производилась путем визуального наблюдения за мишенным полем с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Орлан-10.

В целях обманных действий после каждой огневой задачи подразделения поочередно меняли позиции, не останавливая огневого воздействия. Многократная смена позиций позволила не допустить ответного удара.

По результатам учения, артиллерийские подразделения выполнили все поставленные перед ними огневые задачи на «хорошо» и «отлично».

Учения проведены в ходе полевого выхода артиллерии объединения, в котором участвует более 2 тысяч военнослужащих, привлечено около 500 единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Учения , Восточный военный округ
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