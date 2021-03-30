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30.03.2021 (07:30)

В общевойсковой армии ВВО в Приморье подведены итоги крупного тактического учения

В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) успешно завершены крупные тактические учения с боевой стрельбой, которые проходили в течение недели на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае.

Подводя итоги, командующий объединением генерал-майор Алексей Подивилов отметил, что задачи стоящие перед подразделениями были выполнены в полном объеме, а также  качественно реализованы вопросы применения подразделений по борьбе с малогабаритными летательными аппаратами.

В ходе учений отличился мотострелковый батальон под командованием майора Анатолия Чалого, подразделение которого уничтожило в кратчайшие сроки все цели при ведении маневренной обороны.

Кроме того, военнослужащие, принимавшие участие в учениях, были поощрены  командующим общевойсковым объединением.

Учение являлось плановым и прошло после проведения полевых выходов мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений общевойсковой армии ВВО. В нем приняли участие порядка 1500 военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц военной техники, было выполнено порядка 20 огневых задач.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Танковые войска , Учения , Восточный военный округ , Артиллерия
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