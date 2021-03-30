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30.03.2021 (07:15)

В летно-тактическом учении ВВО в Забайкалье применен уникальный самолет РЭБ

На плановом летно-тактическом учении авиационных частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, применен уникальный самолет  с новой системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Экипажем самолета в ходе учения были выполнены задачи по радиоэлектронному подавлению и выводу из строя систем управления условного противника обеспечивающих спутниковую навигацию и радиосвязь.

Помимо этого, с помощью специального оборудования отдельно был проработан вопрос борьбы с беспилотными летательными аппаратами и системами противовоздушной обороны «противника».

Справочно:

Самолет предназначен для радиоэлектронной борьбы и оснащен современной аппаратурой подавления, в частности боковыми антеннами и буксируемыми передатчиками, разматывающимися в полете на несколько сотен метров.

Новый комплекс специального оборудования имеет более высокие в сравнении с предыдущими подобными системами характеристики. Главной особенностью комплекса является частотная избирательность, что обеспечивает сохранение боеготовности отечественных радиоэлектронных систем.

Самолет позволяет эффективно бороться с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления, системами противовоздушной обороны, а также пилотируемой и беспилотной авиацией.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Восточный военный округ , Войска РЭБ , Учения
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