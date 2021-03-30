30.03.2021 (07:00)

В Бурятии порядка тысячи военнослужащих ВВО приняли участие в тактическом учении

На полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия стартовала активная фаза двухстороннего батальонного тактического учения с подразделениями танкового соединения Восточного военного округа.

Танковые экипажи отработают порядка 10 новых тактических приемов в различных условиях современного боя, основанных на опыте современных вооруженных конфликтов.

Так, учение началось с разведки маршрутов выдвижения с помощью БЛА и заблаговременного развертывания подразделений ПВО и РЭБ.

Особенностью учений стали нестандартные методы ведения учебно-боевых действий с помощью искусственных укрытий, так называемых «сирийских валов», а также различных способов уничтожения заминированных автомобилей, борьбы с БЛА условного противника.

В ходе учения танкисты и мотострелки отработали ряд тактических эпизодов, в том числе бой в населенном пункте, маневренную оборону, взаимодействие с реактивной артиллерией.

На учение привлечено более одной тысячи военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град» новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21», техника связи пятого поколения, а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами.

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