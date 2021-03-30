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30.03.2021 (06:30)

На Сахалине завершилось тактическое учение с военнослужащими ВВО на полигоне «Успеновский»

На Сахалине завершилось двустороннее тактическое учение с военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа на полигоне «Успеновский».

Подразделения мотострелкового соединения разыграли между собой ведение боевых действий по обороне побережья острова с выполнением практических стрельб из стрелкового оружия, артиллерийских орудий, а также других видов вооружения и боевой техники.

В ходе учения командиры всех степеней отработали вопросы управления подразделениями при ведении борьбы с незаконными вооруженными формированиями, организации обороны в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления.

Минометные и артиллерийские батареи выполнили боевые стрельбы по скоплению живой силы и боевой техники условного противника. В свою очередь подразделения ПВО соединения отработали обнаружение и уничтожение воздушных целей, имитирующих вертолеты и самолеты неприятеля.

Обнаружение целей и корректировка огня артиллерии осуществлялась с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ , Артиллерия
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