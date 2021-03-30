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30.03.2021 (06:00)

В ДВОКУ применена новая методика тренировки экипажей БМП-2 для подготовки к участию в конкурсе «Суворовский натиск-2021»

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) отработали новую методику подготовки экипажей БМП-2 для участия в международном  конкурсе «Суворовский натиск - 2021».

Суть метода заключается в проведении соревновательных заездов между экипажами-чемпионами международного этапа конкурса «Суворовский натиск-2020» и экипажами, которые должны принять участие в конкурсе в  текущем году.

Таким образом, новая соревновательная методика позволит более эффективно воспитывать у участников все необходимые качества, а также значительно сократить время подготовки экипажей боевых машин для участия в соревнованиях.

Команды училища принимают участие в системе соревнований Армейских игр с 2016 года. С этого времени курсанты-дальневосточники ежегодно занимают лидирующие позиции на всероссийских этапах в состязаниях «Суворовский натиск», «Морской десант» и «Снайперский рубеж», представляют Россию на международных играх.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
АрМИ , Восточный военный округ , Суворовский натиск
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