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30.03.2021 (05:30)

В Амурском объединении ВВО в рамках рационализаторской работы за год разработано около 50 изобретений

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, за последний год  разработали около 50 изобретений в области обороны. Все они были задокументированы и представлены в Главное управление боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации.

Значительная часть изобретений, нестандартных технических решений, рационализаторских предложений военнослужащих были в области противодействия беспилотным летательным аппаратам, усовершенствования видов вооружения и военной техники, различного рода мишеней. Много работ посвящено оптимизации различных устройств используемых в караульной и повседневной службе. Зарегистрированы и разработки в робототехнике. Так, разведчики разработали и осваивают малогабаритное самоходное роботизированное устройство на дистанционном управлении, способное вести видеотрансляцию при слежении за объектом.

Рационализаторская работа в войсках позволяет искать простые практические решения в служебной деятельности, находить одаренных военнослужащих и развивать у них интерес к службе.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Главное управление боевой подготовки ВС РФ
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