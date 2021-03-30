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30.03.2021 (05:00)

Ракетный крейсер «Варяг» провел артиллерийскую стрельбу по целям на побережье Японского моря

В соответствии с планом боевой подготовки, флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» в заливе Петра Великого отработал ведение боевых действий одиночным кораблем и провел учение с выполнением артиллерийской стрельбы на подавление невидимой береговой цели, скрытой рельефом местности. Огонь велся из 130-мм артиллерийской установки АК-130.

Сложная мишенная позиция имитировала долговременные огневые точки, боевую технику и объекты инженерной защиты побережья условного противника.

Наведение крейсера на цели и корректировка артиллерийского огня осуществлялась с использованием комплекса беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Завершив атаку береговых целей, «Варяг» обнаружил макет, имитирующий морскую плавающую мину, и уничтожил ее огнем шестиствольной 30-мм автоматической артиллерийской установки АК-630.

Корабль продолжает выполнение задач в полигонах боевой подготовки флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Учения , Восточный военный округ
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