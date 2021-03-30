30.03.2021 (04:00)

Соединение морской пехоты ТОФ на Камчатке поднято по тревоге в рамках учения

Личный состав камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота поднят по тревоге в рамках двухстороннего батальонного тактического учения. На полигон вышло более 1 тыс. военнослужащих.

По вводным, морские пехотинцы отработали действия при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей протяженностью свыше 100 километров в районы сосредоточения.

В ходе марша морские пехотинцы отразили нападение разведывательно-диверсионных групп условного противника на колонну, отработали вопросы организации материально-технического обеспечения.

В местах постоянной дислокации проводится усиление охраны и обороны военных городков, управление осуществляется с развернутых запасных командных пунктов.

Всего в учении, которое продлится несколько дней, задействовано более тысячи человек и свыше 100 единиц военной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице