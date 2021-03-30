30.03.2021 (03:00)

Одиннадцатая колонна Центра гуманитарного реагирования обеспечила доставку 80 т. гуманитарного груза в Кельбаджарский район



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Одиннадцатая колонна Центра гуманитарного реагирования обеспечила доставку 80 т. гуманитарного груза в Кельбаджарский район

Российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.

Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов одиннадцатая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 15 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, проследовала по маршруту Степанакерт – Мадагиз – Кельбаджар и доставила 80 тонн груза в Кельбаджарский район. В том числе – электрооборудование, строительное оборудование и материалы.

Всего при содействии российских миротворцев одиннадцатью колоннами автомобильной техники было перевезено более 1600 тонн груза.

Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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