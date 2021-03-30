30.03.2021 (02:00)

В Энгельсском соединении дальней авиации прошёл отборочный этап конкурса «Центр управления»

В Энгельсском соединении дальней авиации завершился отборочный этап ежегодного конкурса профессионального мастерства среди лучших специалистов и расчётов дежурных смен центров управления Вооружённых Сил Российской Федерации «Центр управления-2021».

В ходе отборочного этапа военнослужащие дальней авиации продемонстрировали своё профессиональное мастерство, выполнили установленные нормативы, в том числе по физической и огневой подготовкам.

Основной целью мероприятия является стимулирование заинтересованности офицеров в повышении уровня профессиональной подготовки и в углублении своих военно-теоретических знаний, совершенствовании аналитических способностей практических навыков в выполнении специальных задач.

Конкурс проводится ежегодно, его главной особенностью является соревнование не только в индивидуальных номинациях, но и в составе расчётов и дежурных смен. Данный конкурс — это хорошая возможность проявить себя молодым специалистам.

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