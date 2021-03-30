30.03.2021 (01:00)

В Ульяновском гвардейском соединении ВДВ состоялись памятные мероприятия в честь 25-й годовщины подвига десантников в Чеченской Республике

В Ульяновском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении ВДВ состоялись памятные мероприятия, посвященные 25-й годовщине подвига десантников 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Чеченской Республике.

В памятных мероприятиях приняли участие командование и личный состав соединения, члены семей погибших десантников, гвардии генерал-майор запаса Вадим Орлов, командовавший соединением в тот период, представители ветеранских и общественных организаций.

Памятные мероприятия начались с заупокойной литии по погибшим воинам в Храме Пророка Божия Илии, расположенного на территории соединения, и продолжились памятным митингом на плацу воинской части.

«Подвиг, совершенный нашими однополчанами 25 лет назад навсегда вписан в историю Воздушно-десантных войск и Вооруженных Сил Российской Федерации. Он является наглядным примером мужества и героизма защитников Отечества, до конца выполнивших свой воинский долг», - отметил, выступая на памятном митинге, командир Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Герой России гвардии полковник Владимир Селиверстов.

По окончании митинга собравшиеся почтили память погибших воинов-десантников минутой молчания и возложили цветы к монументу погибшим героям.

Справочно:

Весной 1996 года десантники 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии получили задачу разблокировать из окружения подразделения 506-го мотострелкового полка под н.п. Ведено.

Совершая марш к н.п. Ведено, колонна десантников попала в устроенную боевиками засаду. Несмотря на тяжелый многочасовой бой с превосходящими силами противника, задача по разблокированию подразделений 506-го мотострелкового полка десантниками была успешно выполнена.

При выполнении задачи десантники понесли потери. В том бою шагнули в бессмертие 26 воинов-десантников, которые навсегда вписали свои имена в летопись ратной славы Отечества.



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