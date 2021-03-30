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30.03.2021 (01:00)

Курсанты Краснодарского училища лётчиков приступили к первым полетам на Ил-76

Курсанты 5 курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков в рамках выпускной лётной практики приступили к первым полетам на самолете военно-транспортной авиации Ил-76.

В преддверии полета курсанты прошли медосмотр, предполетную подготовку на борту самолета, инструктаж, сдали зачеты по действиям при возникновении нештатных ситуаций.

Полеты проводятся под руководством опытных летчиков-инструкторов. В состав экипажей курсанты-летчики вошли в качестве помощников командиров кораблей.

Во время лётной смены будущие офицеры отработали взлеты и посадки, полеты по маршруту в простых метеоусловиях, а в завершение каждый из курсантов-летчиков получил оценку своих действий.

Всего в полетах принимали участие более 20 курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Военно-транспортная авиация
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