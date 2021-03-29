29.03.2021 (20:00)

Специалисты Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России проведут экспертизу лучших инновационных разработок

Специалисты Главного управления научно-исследовательской деятельности (ГУНИД) Минобороны России отобрали пять конкурсных проектов и разработок двойного назначения для дальнейшей реализации в инициативном порядке на площадке Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Благодаря работе экспертной комиссии и международного жюри Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2021», в которые входят представители ГУНИД МО РФ, из 373 экспонатов были отобраны пять проектов, удостоенных наград.

Это разработки в областях подводной транспортировки грузов, технологии защищенной передачи информации, борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также специальные технические средства обучения инженерно-технического состава авиационных подразделений.

Проекты и разработки двойного назначения пройдут дальнейшую экспертизу на предмет использования в интересах обороноспособности страны. В зависимости от степени их завершенности будет рассмотрена возможность реализации в рамках деятельности Комиссии Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям. В тоже время проекты, представляющие потенциальный интерес для заинтересованных органов военного управления, будут предложены для дальнейшей реализации в инициативном порядке, в том числе на площадке Военного инновационного технополиса «ЭРА».



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