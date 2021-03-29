29.03.2021 (19:45)

Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31БМ Северного флота совершил две дозаправки в воздухе в ходе планового полета над Арктикой

Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31БМ отдельного смешанного истребительного авиаполка Северного флота в ходе планового полета над Арктикой совершил две дозаправки топливом в воздухе от танкера Ил-78.

МиГ-31 взлетел с всесезонного аэродрома Нагурская на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, долетел до Северного полюса и вернулся на аэродром базирования на Кольском полуострове.

Продолжительность полёта составила около пяти часов.

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