29.03.2021 (19:00)

В Военно-медицинской академии наградили победителей чемпионата по армейскому рукопашному бою

Стали известны имена победителей чемпионата Военно-медицинской академии по армейскому рукопашному бою, который прошёл 24-25 марта в спорткомплексе академии. В церемонии награждения победителей принял участие Врио заместителя начальника академии, полковник медицинской службы Андрей Леонидов.

По итогам чемпионата победителями в своих весовых категориях стали:

Категория 60 кг:

1 место – Кирилл Богаевский, 8 факультет;

2 место – Эльмир Мехдиев, 2 факультет;

3 место – Анис Идизода, 5 факультет.

Категория 65 кг:

1 место – Рамазан Факеров, 5 факультет;

2 место занял Рагим Ханкишиев, 2 факультет;

3 место – Шарифхон Давлатов, 5 факультет

Категория 70 кг:

1 место – Иран Бахмудов, 2 факультет;

2 место – Аятулла Багомедов, 8 факультет;

3 место занял Илья Радаев, 4 факультет.

Категория 75 кг:

1 место – Вадим Багаев, 2 факультет;

2 место – Давид Джабраилов, 3 факультет;

3 место – Александр Крюков-Сибиряк, 2 факультет.

Категория 80 кг:

1 место – Эльдар Штанчаев, 3 факультет;

2 место – Пирбудаг Гаджибеков, 3 факультет;

3 место – Арслан Алиев, 8 факультет.

Категория 85 кг:

1 место – Абдула Асадулаев, 3 факультет;

2 место – Иван Жихарев, 3 факультет;

3 место – Даниил Сошников, 2 факультет.

Категория свыше 85 кг:

1 место – Илья Шеваков, 4 факультет;

2 место – Владимир Космычев, 3 факультет;

3 место – Егор Юркевич, 3 факультет.

По итогам командного первенства первое место заняла команда 2 факультета, второе место у команды3 факультета, третье место заняла команда 4 факультета.

В церемонии награждения также приняли участие начальник кафедры физической подготовки полковник Алексей Марьин, начальники факультетов и профессорско-преподавательский состав кафедры.

В этом году впервые в чемпионате приняли участие курсанты факультета подготовки военно-медицинских специалистов иностранных армий, среди которых победителем в весовой категории 65 кг стал курсант Рамазан Факеров.

Начальник кафедры физической подготовки полковник Алексей Марьин отметил, что соревнования прошли на высоком профессиональном уровне и теперь ребятам предстоит подготовка к Спартакиаде среди вузов Минобороны РФ.

«Мы долго ждали этого момента и в этом году наконец-то приступили к тренировкам. Соревнования мы планировали и провели для того, чтобы сейчас курсантов отобрать, укомплектовать сборную команду и поучаствовать в соревнованиях Спартакиады среди вузов Минобороны РФ», - сказал Алексей Марьин.

В чемпионате Военно-медицинской академии по армейскому рукопашному бою приняли участие более 60 курсантов 2,3,4,5 и 8 факультетов.

По словам судьи соревнований, помощника начальника учебно-методического отдела, подполковника медицинской службы Александра Матиевского, рукопашный бой в первую очередь воспитывает терпение, и чувство взаимной справедливости, и эти качества были у каждого из участников соревнований.

«Ребята соблюдали правила спорта, соблюдали fair-play. Было и взаимоуважение. Самое главное, что выходили ребята разных национальностей из разных стран, между ними не было ни вражды, ни агрессии», - отметил Александр Матиевский.

Он также рассказал о разнице ведения боя между соперниками:

«Показатель подготовленности спортсмена – это не быстрое начало боя, любому спортсмену надо несколько секунд или даже до минуты, чтобы понять соперника. Грамотный боец определяет степень подготовленности, слабое и сильное звено соперника. Определяет его скорость реакции. Это бой без боя. Надо встать так, чтобы тебе было удобно, а ему нет. Поэтому, когда люди сразу бросаются в бой – это не показатель высшего класса».

Александр Владимирович является судьей 1 категории по спорту, в судействе он с 1999 года, в академии принимает участие в соревнованиях по армейскому рукопашному бою в качестве судьи с 2013 года.

«Считаю, что проигравших в этом виде спорта нет. Главное - сам факт, что ты переборол свой страх, свой инстинкт самосохранения и доказал себе, что ты можешь», - сказал Александр Матиевский.

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