29.03.2021 (18:45)

Юнармейцы примут участие в презентации книги Михаила Водопьянова «Юрий Гагарин – космонавт №1»

Столичные юнармейцы примут участие в презентации книги «Юрий Гагарин – космонавт №1» по воспоминаниям советского летчика, участника спасения экипажа парохода «Челюскин», Героя Советского Союза Михаила Водопьянова. Торжественная церемония пройдет 10 апреля в Южном Тушине во Дворце культуры «Салют».

Участниками встречи, посвященной 60-летию полета первого человека в космос, станут юнармейские отряды Воздушно-космических сил, ветераны ВКС, испытатели авиационной и космической техники, военнослужащие. Почетным гостем выступит председатель родительского совета 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, внучка Героя Советского Союза – Мария Водопьянова. В рамках встречи издательство «Детская литература» представит переизданную книгу Михаила Водопьянова «Юрий Гагарин – космонавт №1» из серии «Детям о великих людях России».

«Очень важно знать своих героев, тем более если речь идет о первом космонавте Земли, который стал достоянием мировой истории. Для юнармейцев это и новые знания, и возможность поближе познакомиться с нелегкой профессией космонавта. Большой интерес представляет и биография Михаила Водопьянова – одного из первых Героев Советского Союза. Так что ребят ждет очень увлекательная встреча, где можно задать любые вопросы и узнать немало интересных фактов из жизни этих великих людей», - подчеркнул заместитель начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ» Антон Кузнецов.

На презентации книги юнармейцам расскажут о том, как Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, покорившим космос, с какими проблемами столкнулся на орбите и чем занимался после своего полета.

Михаил Водопьянов – Герой Советского Союза, награжден четырьмя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени. В 1943 году ему было присвоено воинское звание генерал-майора авиации. Занимался литературной деятельностью. Автор книг «Киреевы», «Полеты», «Мечта пилота», «От сохи к самолету», «Валерий Чкалов», «Полярный летчик», «В ледовом плену» и других. Был членом Союза писателей СССР.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более 775 000 участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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