29.03.2021 (18:52)

Армейская рапиристка выиграла турнир Гран-при в Дохе

В Дохе (Катар) прошли соревнования Гран-при по фехтованию на рапирах. Лучшей на турнире стала представительница Центрального спортивного клуба Армии Инна Дериглазова.

Капитан ВС РФ Инна Дериглазова завоевала «золото» на турнире в Дохе. В финале она не оставила шансов китаянке Чэнь Цинюань, выиграв у соперницы со счетом 15:5.

С бронзовыми наградами турнир завершили россиянка Марта Мартьянова и француженка Изаора Тибю.

На стадии четвертьфинала Дериглазова в очном противостоянии выиграла у лейтенанта Аделины Загидуллиной - 15:12.

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