29.03.2021 (18:52)
Армейская рапиристка выиграла турнир Гран-при в Дохе
В Дохе (Катар) прошли соревнования Гран-при по фехтованию на рапирах. Лучшей на турнире стала представительница Центрального спортивного клуба Армии Инна Дериглазова.
Капитан ВС РФ Инна Дериглазова завоевала «золото» на турнире в Дохе. В финале она не оставила шансов китаянке Чэнь Цинюань, выиграв у соперницы со счетом 15:5.
С бронзовыми наградами турнир завершили россиянка Марта Мартьянова и француженка Изаора Тибю.
На стадии четвертьфинала Дериглазова в очном противостоянии выиграла у лейтенанта Аделины Загидуллиной - 15:12.
Новости по теме:
Сборная Северного флота продолжила беспроигрышную серию игр в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой
Три медали Всероссийских соревнований «На призы Вооруженных Сил Российской Федерации» по дзюдо завоевали рядовые спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге финишировала Спартакиада образовательных организаций высшего образования МО РФ по волейболу
Метки: