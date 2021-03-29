29.03.2021 (18:36)
Кронштадтские морские кадеты посетили выставку «Православие и флот» в Кронштадтском Морском соборе
Кронштадтские морские кадеты посетили выставку «Православие и флот» в Кронштадтском Морском соборе.
Экспозиция была создана сотрудниками Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. В нее вошли экспонаты, повествующие об истории кораблей Военно-морского флота, названных в честь святых Русской православной церкви, документы об истории флотского духовенства, а также музейные материалы, рассказывающие о богослужебных традициях на кораблях Российского флота и организации работы корабельных церквей.
Выставка, расположившаяся в Главном морском храме страны, посвящена неразрывной связи флотской и духовной культуры нашего Отечества. Традиции Российского флота на протяжении более чем трех веков базировались на прочном фундаменте веры, а духовный потенциал делал наших моряков несгибаемыми.
Кронштадтский Морской собор – особая святыня для военных моряков. Вместе с жителями Кронштадта кадеты принимают участие в торжественных службах, посвященных главным православным праздникам и памятным событиям летописи Российского флота.