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29.03.2021 (18:05)

Учение военных медиков стартовало в Челябинской области

Учение военнослужащих медицинских подразделений гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) стартовало на полигоне в Челябинской области. Оно пройдет в два этапа и продлится до 31 марта.

В ходе первого этапа учения военнослужащие медицинских подразделений совершили марш в район выполнения учебно- боевых задач и развернули военно-полевой госпиталь на 100 коек, а также организовали полевую связь и охрану его объектов. Для развертывания полевого медучреждения были использованы пневмокаркасные конструкции. На втором этапе военные медики отработают оказание медицинской помощи в полевых условиях условно пострадавшим.

К учению привлечено около 50 военнослужащих медицинских подразделений танковой дивизии и около 20 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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