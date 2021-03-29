29.03.2021 (17:32)

Подведены итоги «Ушаковских чтений», посвященных 320-летию кадетского образования в России

Подведены итоги открытой научно-практической конференции «Ушаковские чтения - 2021», посвященной 320-летию кадетского образования в России.

В конференции принимали участие обучающиеся из 32 довузовских общеобразовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации.

От Севастопольского филиала Нахимовского Военно-Морского Училища было представлено семь работ в разных возрастных категориях. Три работы завоевали призовые места.

Нахимовец 5Д класса Егор Токарев выполнил исследовательскую работу «Врата учености: 320 лет спустя» под руководством преподавателя отдельной дисциплины (математика, информатика, ИКТ) Дмитрия Урукова. Эта работа удостоена диплома 2-й степени.

Нахимовец 6А класса Савелий Большаков под руководством воспитателя учебного курса Татьяны Терентьевой выполнил исследовательскую работу о победе русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова в Керченском морском сражении и завоевал третье призовое место.

Еще одно третье место завоевала работа 11-классника Семёна Лютого, который исследовал деятельность основоположника тактики парового броненосного флота адмирала Григория Ивановича Бутакова (руководитель работы Константин Клепиков, преподаватель-организатор отдельной дисциплины (ОБЖ и ВМП).

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