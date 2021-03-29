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29.03.2021 (18:10)

Сборная Северного флота продолжила беспроигрышную серию игр в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой

В Ледовом дворце города Мурманска прошел очередной матч чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой, в котором сборная Северного флота продолжила беспроигрышную серию игр, одержав победу над хоккейной командой «Мурман-КСШОР» из города Мурманска. Североморцы победили со счетом 6:5.

Счет в матче открыли моряки. После завершения первого периода, команды ушли на перерыв со счетом 3:1 в пользу сборной Северного флота. Во второй двадцатиминутке обе команды забили в ворота соперников по три шайбы. В заключительном периоде мурманчане старались сравнять счет и активно штурмовали ворота североморцев, однако им удалось забить только одну шайбу.

Игроки обеих команд показали интересную и слаженную игру. Благодаря хорошей тренерской работе и высокой личной подготовке игроков, сборная Северного флота является безоговорочным фаворитом чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой. Североморцы идут вперёд без поражений.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Спорт , Соревнования
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