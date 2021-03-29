29.03.2021 (18:30)

В Балтийском море экипажи дизельных подводных лодок «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» отрабатывают курсовые задачи

Экипажи дизель-электрических подводных лодок «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» приступили к осуществлению элементов курсовой задачи Л-2 в морских полигонах Балтийского флота. Подводники в рамках учебной программы будут совершенствовать навыки по самостоятельному выполнению одиночным кораблем боевых задач в море. Две подводные лодки проведут атаку надводного корабля, а затем будут уклоняться от поисковых групп условного противника. Также они будут взаимодействовать с надводными кораблями Балтийского флота, которые отрабатывают элементы задачи К-2.

В море также пройдут боевые учения по борьбе экипажа за живучесть корабля, по отработке действий боевых расчетов с условным применением торпедного, минного и ракетного оружия. В одном из районов Балтийского моря подлодки произведут глубоководное погружение, в ходе которого подводники проверят работу всех систем и механизмов, будут тренироваться в управлении кораблём на больших глубинах и при всплытии на поверхность.

Б-274 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» — российские дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка». На них установлены обновлённый по сравнению с прежними подлодками серии инерциальный навигационный комплекс, БИУС новейшего образца и современное ракетно-торпедное вооружение. Одно из главных достоинств этих субмарин – низкий уровень шумности.

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