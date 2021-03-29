29.03.2021 (18:15)

Республика Башкортостан претендует на звание лучшего субъекта Российской Федерации в подготовке граждан Российской Федерации к военной службе

Центральная конкурсная комиссия, в состав которой входят представители Минобороны, Минздрава, Минпросвещения, Минспорта и ДОСААФ России, прибыла в Республику Башкортостан для оценки региона в рамках конкурса на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу.

Проведение конкурса осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2000 г. № 436 «О проведении конкурса на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу».

Сегодня руководитель центральной конкурсной комиссии - первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления, Герой России, генерал-лейтенант Дмитрий Касперович встретился с главой региона Радием Хабиров.

Во встрече также приняли участие начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа, генерал-майор Александр Линьков, заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ирек Сагитов и военный комиссар республики полковник Михаил Блажевич.

«В Башкортостане проводят огромную работу по подготовке к военной службе, – отметил генерал-лейтенант Дмитрий Касперович. – Ваша республика неспроста занимает лидирующие позиции по призыву среди регионов страны. Недаром много ребят из Башкортостана достойно служили, проходят военную службу сейчас, получают высокие воинские награды за свой ратный труд».

В Республике Башкортостан организованы мероприятия по физической культуре и оздоровлению молодежи.

Радий Хабиров отметил, что в 2020 году Башкортостан добился наилучших показателей в этом направлении среди 29 регионов, входящих в состав Центрального военного округа. Ряды Вооружённых Сил России в 2020 году пополнили более 9 тысяч новобранцев из республики.

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