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29.03.2021 (18:00)

В Москве состоялась встреча начальников генеральных штабов России и Узбекистана

Тезисы к встрече Начальника Генерального штаба Вооруженых Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с начальником генерального штаба вооруженных сил Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом Халмухамедовым

Сегодня в Москве состоялась встреча начальников генеральных штабов России и Узбекистана Валерия Герасимова и Шухрата Халмухамедова. Они обсудили перспективы российско-узбекистанского военного сотрудничества.

«Наше взаимодействие в военной области является важным фактором сохранения региональной стабильности. Мы намерены развивать его и дальше», – сказал Валерий Герасимов на переговорах.

По его словам, в Министерстве обороны РФ рассматривают Узбекистан как стратегического партнера России в Центрально-Азиатском регионе.

«Отношения между нашими государствами носят союзнический характер, а народы России и Узбекистана связаны многовековыми узами дружбы», – отметил начальник Генерального штаба ВС РФ.

Он предложил в ходе встречи подвести итоги двустороннего сотрудничества и наметить перспективы дальнейших действий, а также поздравил коллегу с назначением на должность начальника Генерального штаба – первого заместителя министра обороны Вооружённых сил республики и пожелал ему успехов в службе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Начальник Генерального штаба , Генеральный штаб , Международная деятельность
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