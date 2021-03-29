29.03.2021 (17:55)

Отряд Международного противоминного центра ВС РФ завершил гуманитарное разминирование на территории Лаоса

Российские военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации завершили совместное выполнение задач с военнослужащими отряда разминирования U-58 Народной Армии Лаоса по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов в районе аэродрома Тхонгхайхин (провинция Сиенгхуанг).

В ходе выполнения работ с декабря 2020 г. по март 2021 г. российскими специалистами на лаосской территории свыше 3 га было обнаружено и обезврежено более 1000 взрывоопасных предметов.

Основная часть боеприпасов относилась к кассетным авиационным бомбам типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B, противопехотным минам и артиллерийским снарядам.

Очищенная территория передана представителям Национального комитета по контролю над неразорвавшимися боеприпасами Лаосской Народно-Демократической Республики.

На территории Лаоса на базе филиала Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации лаосские военнослужащие прошли теоретическую подготовку на российских средствах поиска и защиты сапера, а также освоили их практическое применение на местности совместно с российскими коллегами.

Кроме того, состоялась передача новейших российских средств поиска взрывоопасных предметов и защиты сапера (переносной индукционный миноискатель, металлодетектор глубинный и тд.) специалистам инженерных войск Народной армии Лаоса.

Это уже третья командировка российских военнослужащих противоминного центра в Лаосскую Народно-Демократическую Республику.

В целях выполнения решения Президента Российской Федерации -Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами в Лаосскую Народно-Демократическую Республику для оказания содействия в разминировании территории страны был направлен отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 32 человек.

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