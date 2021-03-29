29.03.2021 (17:25)

В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского отметили 80-летний юбилей формирования ВВА Красной Армии

В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию со дня формирования Военно-воздушной академии Красной Армии. Она была создана на базе Ленинградского института инженеров Гражданского Воздушного Флота 27 марта 1941 года.

Время образования нового учебного заведения выпало на суровые годы Великой Отечественной войны. Войскам срочно были нужны инженеры, способные с первых дней приступить к выполнению своих обязанностей в боевой обстановке. За годы войны академию окончили 2193 человека. За выдающиеся успехи в подготовке высококвалифицированных авиационных кадров Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 9 июля 1945 года академия была награждена орденом Красного Знамени.

Почетным гостем торжественных мероприятий стал председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Поздравляя личный состав академии с юбилеем, он отметил, что сегодня Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского продолжает славные традиции, заложенные историческими предшественниками, в том числе Военно-воздушной академией Красной Армии. Вуз является системообразующим политехническим учебным заведением Министерства обороны Российской Федерации, ведущим научным и методическим центром в области военно-космической деятельности, инфотелекоммуникационных технологий, технологий сбора и обработки специальной информации.

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