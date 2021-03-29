29.03.2021 (17:40)

В Военном университете состоялось торжественное открытие VI Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по иностранному языку

В Военном университете Министерства обороны Российской Федерации с 28 марта по 2 апреля проходят финальный и всеармейский этапы VI Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по иностранному языку.

Торжественная церемония открытия олимпийского состязания состоялась сегодня, 29 марта, в Зале воинской славы Военного университета. Участникам Олимпиады было доведено приветственное слово Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Председатель организационного комитета Олимпиады, временно исполняющий обязанности начальника Военного университета генерал-майор Михаил Смыслов объявил VI Международную олимпиаду открытой.

В конкурсных испытаниях принимают участие 52 команды, представляющие учебные заведения Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Российской Федерации. Более 150 курсантов продемонстрируют свои знания в области иностранного языка, состязаясь во имя чести своих стран и образовательных организаций.

В соответствии с планом проведения Олимпиады 29 марта проходят I и II туры состязаний.

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