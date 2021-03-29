29.03.2021 (17:30)

В Красноярском крае выбрали лучших юнармейцев для участия в Параде Победы

Тысячи юнармейцев и курсантов военно-патриотических объединений Красноярского края стали участниками краевого конкурса по строевой подготовке. Лучшие примут участие в Параде Победы, который пройдет 9 мая на центральной площади города.

Соискателям пришлось доказывать свое мастерство в теории и на практике: выполнять строевые приемы на месте и в движении, а еще – продемонстрировать знания Строевого устава Вооруженных Сил России. Конкурс проходил в два этапа – на муниципальном и зональном уровне. Победители конкурса в своих муниципалитетах отправлялись на зональный этап, где их оценивала краевая судейская коллегия, включающая в себя представителей Военного комиссариата Красноярского края и региональных патриотических общественных объединений.

По итогам всех конкурсов и этапов жюри отобрало 102 участника – именно они представят свои территории в сводном парадном расчете 9 мая в торжественном марше, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Зональные этапы прошли в разных городах Красноярского края: Дивногорске, Ачинске, Минусинске, Лесосибирске и Канске.

Победители конкурса пройдут 10-дневные сборы в г. Красноярске, где будут участвовать в репетициях торжественного шествия, оттачивать строевые приемы и прохождение в парадном расчете. В дополнение организаторы конкурса подготовили для ребят обширную культурную программу, которая включает в себя экскурсии, выступления творческих коллективов, военно-спортивные игры и многое другое.

Краевой конкурс по строевой подготовке для участников движения «Юнармия» и курсантов военно-патриотических клубов и проекта «Пост №1» проходит уже третий год.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 775 000 участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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