29.03.2021 (17:09)
Все парадные расчеты прибыли в Москву и Подмосковье для подготовки к Параду Победы на Красной площади
Более 6 тыс. военнослужащих, входящих в состав пеших парадных расчетов, из различных регионов страны прибыли для подготовки к военному параду 9 мая на Красной площади в Москве.
Размещение личного состава иногородних парадных расчетов, организовано на фондах воинских частей и организаций, дислоцированных в Москве и Московской области.
Все места проживания военнослужащих подверглись специальной обработке специалистами РХБ защиты, а также оснащены бактерицидными ультрафиолетовыми лампами и запасами специальных растворов для проведения дезинфекции помещений.
Весь период подготовки личный состав каждого парадного расчета будет находиться под пристальным вниманием медицинских работников. К тренировкам будут допускаться только те военнослужащие, кто прошел вакцинацию и имеет антитела к COVID-19.
Тренировки будут проходить в подмосковном Алабино на территории Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа.
В Москве на главном военном параде страны планируется задействовать более 12 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов.