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29.03.2021 (17:09)

Все парадные расчеты прибыли в Москву и Подмосковье для подготовки к Параду Победы на Красной площади

Более 6 тыс. военнослужащих, входящих в состав пеших парадных расчетов, из различных регионов страны прибыли для подготовки к военному параду 9 мая на Красной площади в Москве.

Размещение личного состава иногородних парадных расчетов, организовано на фондах воинских частей и организаций, дислоцированных в Москве и Московской области.

Все места проживания военнослужащих подверглись специальной обработке специалистами РХБ защиты, а также оснащены бактерицидными ультрафиолетовыми лампами и запасами специальных растворов для проведения дезинфекции помещений.

Весь период подготовки личный состав каждого парадного расчета будет находиться под пристальным вниманием медицинских работников. К тренировкам будут допускаться только те военнослужащие, кто прошел вакцинацию и имеет антитела к COVID-19.

Тренировки будут проходить в подмосковном Алабино на территории Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа.

В Москве на главном военном параде страны планируется задействовать более 12 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Военные парады
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