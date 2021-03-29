29.03.2021 (17:20)

Соединения и воинские части ЮВО приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения

В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО) приступили к завершающей части мероприятий боевой подготовки в зимнем периоде обучения на общевойсковых полигонах, которая завершится к концу апреля.

Мероприятия боевой подготовки с проведением контрольных занятий на полигонах спланированы и традиционно проводятся с подразделениями два раза в год в конце каждого периода обучения.

В полевых условиях военнослужащие соединений и воинских частей ЮВО выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, сдадут нормативы по тактической, специальной и физической подготовке.

С частью подразделений в рамках контрольной проверки будут проведены двухсторонние тактические учения. Одним из элементов проверки станет также оценка маршевой подготовки в составе подразделений.

«Контрольная проверка войск округа, проведенная в таком комплексном порядке, позволит выставить объективные оценки каждой воинской части или подразделению, вскрыть проблемные вопросы и немедленно выработать пути решения», – уточнил генерал армии Александр Дворников.

По результатам контрольной проверки подразделениям будут выставлены соответствующие оценки, на основании которых определятся претенденты из числа воинских коллективов на присвоение или подтверждение почетного наименования «ударные».

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