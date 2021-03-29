29.03.2021 (17:05)

Российские военные полицейские в Киргизии провели встречу со старшеклассниками средней школы города Кант

Военнослужащие военной комендатуры объединенной российской военной базы в Киргизии провели встречу со старшеклассниками средней школы города Кант. В ходе мероприятия российские военнослужащие рассказали школьникам о служебной деятельности подразделений военной полиции, а также специальной технике, стоящей на их вооружении.

По завершении встречи российские военнослужащие передали руководству школы и ребятам сувениры с символикой объединенной российской военной базы и военной полиции Центрального военного округа.

Объединенная российская военная база Кант структурно входит в состав Центрального военного округа. Она является компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств - участников ОДКБ.

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