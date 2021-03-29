29.03.2021 (17:00)
Под Челябинском стартовали двухсторонние учения с подразделениями танкового соединения ЦВО
Двухсторонние учения танковых войск с участием более 500 военнослужащих стартовали под Челябинском. В манёврах задействовано около ста экипажей танков Т-72 танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО).
По замыслу учений, танковые батальоны состязаются в нестандартных приемах боя, действуя друг против друга. Первый батальон выполняет рейдовые и обходящие манёвры, стремясь занять наиболее выгодные позиции для наступления. Второй батальон занимает оборону, организует засады и заманивает передовые силы неприятеля в огневые мешки.
Учения продлятся до конца недели. Завершающим этапом станут боевые стрельбы, в которых огневые средства будут действовать в единой системе с несколькими видами разведки.
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