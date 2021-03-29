29.03.2021 (16:55)
Военные инженеры обеспечили переброску колонны бронетехники на учении в Кузбассе
Инженерные подразделения 4-й общевойсковой армии Центрального военного округа обеспечили переброску колонны военной техники по условно заминированному участку дороги на учении в Кемеровской области.
По замыслу практических действий, разведкой были получены данные о закладке противотанковых мин на участках дороги, по которой должны были пройти войсковые колонны. Используя миноискатели ИМПС-2 и «Коршун», саперы провели обследование дорожного полотна, уничтожили обнаруженные мины.
В маневрах приняли участие около 500 военнослужащих и было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники.
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