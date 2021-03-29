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29.03.2021 (16:44)

БпЛА «Орлан» помогли расчетам РСЗО «Град» нанести точные удары по целям на учении в Кузбассе

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» отработали поражение целей на учениях в Кузбассе. Наведение ударов обеспечили беспилотные летательные аппараты «Орлан», с помощью которых были переданы на командные пункты координаты целей и обеспечен контроль их поражения.

Реактивной артиллерии в связке с операторами разведывательных комплексов «Стрелец» и беспилотной авиации предстояло уничтожить крупные силы условного противника на подступах к населенному пункту. Новейшие средства разведки обеспечили расчетам РСЗО мгновенное нанесение ударов на удалении от 8 до 20 км и выполнение противоогневых маневров.

В учении приняли участие свыше трехсот военнослужащих и было задействовано около 70 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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