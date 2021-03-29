29.03.2021 (16:30)

На Южном Урале более 500 военнослужащих принимают участие в совместном учении подразделений разведки и артиллерии

Более 500 военнослужащих и 70 единиц техники задействованы в совместном учении разведывательных и артиллерийских подразделений Центрального военного округа в Челябинской области.

В учении особое внимание было уделено практическим действиям в составе разведывательно-огневых комплексов. С помощью беспилотников «Орлан-10» и комплексов «Стрелец» разведчики отрабатывают поиск огневых позиций условного противника, передают их координаты и корректируют огонь артиллерии в режиме реального времени. Расчёты реактивных систем залпового огня и самоходных гаубиц поражают скопления бронетехники «противника», его командных пунктов и тыловых подразделений на удалении до 20 км.

Также в ходе данных учений пройдут тренировки по управлению огнем, маскировке и созданию ложных позиций, выполнению противоогневого манёвра и контрбатарейной борьбы.

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