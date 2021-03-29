29.03.2021 (16:22)
Российские военнослужащие в Таджикистане отработали ликвидацию последствий условной химической атаки
Более 200 военнослужащих и около 50 единиц техники было задействовано в учениях подразделений РХБЗ в Таджикистане.
В ходе тактико-специального учения на горном полигоне Ляур российские специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты оперативно ликвидировали последствия химической атаки условного противника.
Военнослужащие, благодаря использованию современных приборов, ВПХР осуществили отбор проб грунта, провели первичный анализ, выявили состав отравляющих веществ и выполнили специальную обработку вооружения, техники, личного обмундирования и экипировки, а также зараженной местности. Повторный отбор проб показал, что отравляющие вещества были нейтрализованы. В ходе учений военнослужащие также отработали постановку аэрозольных завес с помощью современной системы радиоподрыва зарядов РПЗ-8ХМ для прикрытия передвижения механизированной колонны и места расположения командного пункта.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.