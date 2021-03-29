29.03.2021 (16:05)

Вертолетчики ЦВО впервые поздравят ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы в небе в ходе авиапарада в Екатеринбурге

В Свердловской области экипажи вертолетов Ми-26 и Ми-8 соединения армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) впервые поздравят с Днем Победы фронтовиков во время демонстрационного пролета над площадью 1905 года. Ранее ветеранов в ходе пролета в День Победы поздравляли пилоты высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиаполка ЦВО из Пермского края.

После традиционного прохождения механизированных колонн по Площади 1905 года в Екатеринбурге экипаж тяжелого транспортного вертолета Ми-26, открывающего воздушную часть парада, поздравит ветеранов с Днем Победы. Поздравление будет транслироваться из пролетающей боевой машины на мониторы, размещенные на площади. Затем фронтовиков поздравят экипажи транспортно-боевых Ми-8. Используя вертолетную звуковещательную станцию ВЗС-85, летчики воспроизведут запись поздравления, а также «Марш авиаторов».

Всего в демонстрационном пролете над площадью 1905 года в Екатеринбурге будет задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24П, многофункциональные бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31 и фронтовые разведывательные самолеты Су-24МР. Также в воздушной части парада примут военно-транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и Ту-134.

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. от Министерства обороны РФ, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

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